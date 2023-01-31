日本気象協会 biz tenki
流通・飲食食品の「2022年売れたも...

食品の「2022年売れたものランキング」　1位のオートミールはコロナ前の19年比で約12.3倍に急拡大　インテージ調べ

流通・飲食freeonline
オートミール売場
オートミール売場

　マーケティングリサーチ会社のインテージはこのほど、食品カテゴリーの「2022年売れたものランキング」を発表し、食品カテゴリー1－12月販売金額の前年同期比で最も高い伸びをみせたのがオートミール（14…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集