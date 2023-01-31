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ケンタッキー「30％OFFパック」2月1日から数量限定販売　1500円のセットが1000円　2780円のセットが1900円

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「30％OFFパックA」のイメージ
「30％OFFパックA」のイメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは「30％OFFパック」を2月1日から数量限定で販売する。 　物価高騰や水光熱費の上昇などで節約志向が高まる中、値ごろ感を打ち出し需要を喚起していくのが狙いと思われ…

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