日本気象協会 biz tenki
加工食品即席麺・即席食品カップヌードルミュージアム...

カップヌードルミュージアム 横浜 来館者1千万人達成! 大階段が壮大なフォトスポットに

即席麺・即席食品freeonline
野口聡一名誉館長（カップヌードルミュージアム 横浜）と1千万人目の飯島さん家族
野口聡一名誉館長（カップヌードルミュージアム 横浜）と1千万人目の飯島さん家族

「カップヌードルミュージアム　横浜」（正式名称・安藤百福発明記念館）は、1月30日に累計の来館者が1千万人を突破した。2011年9月の開館から11年4か月での記録となる。名誉館長を務める野口聡一氏は「…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集