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日常でも食べられる「防災食品展」 2月2日からパシフィコ横浜で

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前回（昨年2月）の「防災食品展」
前回（昨年2月）の「防災食品展」

地震や大型台風、集中豪雨など自然災害が多発し、防災への意識が高まる中で、2月2日（木）と3日（金）の両日、横浜市のパシフィコ横浜（Dホール）で第3回「防災食品展」が開催される（同時開催「震災対策技術展…

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