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明治 3年ぶり賀詞交歓会 新たな価値創造に向け前進

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松田克也社長（明治）ら役員がそろい踏み
松田克也社長（明治）ら役員がそろい踏み

明治は23日、都内で3年ぶりに業界新聞・専門紙誌関係者らを招いた賀詞交歓会を開催した。松田克也社長と各事業の役員らの紹介後、「明治らしい持続可能な調達活動への挑戦」について紹介。感染予防対策を講じたう…

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