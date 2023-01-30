明治 3年ぶり賀詞交歓会 新たな価値創造に向け前進

明治は23日、都内で3年ぶりに業界新聞・専門紙誌関係者らを招いた賀詞交歓会を開催した。松田克也社長と各事業の役員らの紹介後、「明治らしい持続可能な調達活動への挑戦」について紹介。感染予防対策を講じたう…