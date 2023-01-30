「アーモンド効果」使用のラーメン シェフとコラボ「野口太郎ラーメン」で期間限定提供 江崎グリコ

江崎グリコの飲料「アーモンド効果」と、同社の商品開発アドバイザーを務める人気シェフ野口太郎氏がコラボし開発した「アーモンドミルク・ラーメン」が、同氏の店舗「野口太郎ラーメン」（大阪市）で1月23日～2…