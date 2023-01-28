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ケンタッキー「チーズにおぼれるフィレバーガー」数量限定発売　チーズの種類を3種類から5種類に増やしてチーズソースに磨き

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「チーズにおぼれるフィレバーガー」イメージ
「チーズにおぼれるフィレバーガー」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは2月1日、「チーズにおぼれるフィレバーガー」を数量限定発売する。 　“おぼれる”ほどのチーズソース量を謳った商品を昨年発売し、その大好評を受けた動き。 　「チーズ…

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