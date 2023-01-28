日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド「坦々ダブルビ...

マクドナルド「坦々ダブルビーフ」期間限定販売

耳より情報外食freeonline
「坦々ダブルビーフ」
「坦々ダブルビーフ」

　日本マクドナルドは2月1日、「坦々ダブルビーフ」を期間限定で販売する。 　「人気のアジアの味わいをバーガーとして思う存分お楽しみいただきたい」（日本マクドナルド）との思いから開催されるマクドナルド初…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集