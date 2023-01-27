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飲料系飲料「サントリー天然水」ブラン...

「サントリー天然水」ブランド　天然水だけで初の1億ケース突破　2022年販売数量1割増

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「サントリー天然水」
「サントリー天然水」

　サントリー食品インターナショナルは27日、「サントリー天然水」ブランドの基幹商品であるナチュラルミネラルウォーター（天然水）「サントリー天然水」だけで2022年の年間販売数量が前年比1割増となり同社…

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