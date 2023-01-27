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旭食品が「フードランド」 高知で初の1月開催

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旭食品が「フードランド」 高知で初の１月開催

旭食品は19、20の両日、高知ぢばさんセンター（高知市）で「フードランド2023」を開いた。高知で1月に開催するのは今回が初めて。2日間で約1千200人の来場を見込み、得意先の地域によって日時を分ける…

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