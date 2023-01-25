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日清食品 安藤徳隆社長 ブランド力強みに需要拡大 「完全メシ」を多面展開へ

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安藤徳隆社長（日清食品）
安藤徳隆社長（日清食品）

「先行きが不透明で不安を感じる時代だからこそ、間違いのない、安心して買うことのできるブランドが求められている。2023年は、売上1千億円ブランドに育った『カップヌードル』、そして発売65周年を迎える『…

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