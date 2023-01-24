日本気象協会 biz tenki
小売ＣＶＳローソン、ゴディバ監修スイ...

ローソン、ゴディバ監修スイーツ好調　2022年累計販売数コロナ前の19年比約1.8倍

ＣＶＳfreeonline
2022年に発売したゴディバ監修スイーツ「Uchi Cafe×GODIVA」シリーズの一例「Uchi Cafe×GODIVAショコラヴァニーユロール」
2022年に発売したゴディバ監修スイーツ「Uchi Cafe×GODIVA」シリーズの一例「Uchi Cafe×GODIVAショコラヴァニーユロール」

　ローソンは23日、GODIVA （ゴディバ）監修スイーツの2022年の累計販売数がコロナ前の19年と比べて約1.8倍になり好調に推移したことを明らかにした。 　好調の背景について「コロナ下、おうち時…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集