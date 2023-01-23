着実回復のインバウンド

ホテルのビュッフェが回復し揚げ物が売れるようになったと業務用卸の担当者が話していた。なかでも好まれるのが三陸サーモンのフライ、淡路島玉ねぎのコロッケといった産地がうたえる商材で、旅行者に人気という。レ…