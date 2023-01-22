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キユーピー 前期は増収減益 「海外は規模拡大、国内は内容重視」髙宮社長

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キユーピー 前期は増収減益 「海外は規模拡大、国内は内容重視」髙宮社長

キユーピーは11日、22年11月期の決算説明会を開催し、髙宮満社長が23年度の取り組みの方向性について発表した。22年度の連結業績は、売上高4千303億400万円（前期比5.7％増）、営業利益254億…

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