日本気象協会 biz tenki
流通・飲食外食ロート製薬の食事業新ブラン...

ロート製薬の食事業新ブランド「ロートレシピ」 飲食・物販の旗艦店開設

外食freeonline
「ロートレシピ 茶屋町店」（ロート製薬）
「ロートレシピ 茶屋町店」（ロート製薬）

大阪市に本社を置くロート製薬は15日、食事業の新ブランド「ロートレシピ」の旗艦店で飲食と物販の「ロートレシピ 茶屋町店」を、同市内の商業施設「NU茶屋町プラス」に開設した。11日にメディア向け説明会が…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集