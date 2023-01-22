ロート製薬の食事業新ブランド「ロートレシピ」 飲食・物販の旗艦店開設

大阪市に本社を置くロート製薬は15日、食事業の新ブランド「ロートレシピ」の旗艦店で飲食と物販の「ロートレシピ 茶屋町店」を、同市内の商業施設「NU茶屋町プラス」に開設した。11日にメディア向け説明会が…