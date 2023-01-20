日本気象協会 biz tenki
逆光線（コラム）人手不足に思いやり

人手不足に思いやり

逆光線（コラム）freeonline
人手不足に思いやり

息子の通信簿のコメント欄に「懇談会でお話したとおりです」のハンコだけが押されてあって閉口した。教諭からの叱咤激励のコメントはのちのち思い出にもなったりするものだと云々しようとして頭をよぎったのが小中学…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集