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アサヒビール RTDで新チャレンジ 既存領域はみ出す展開画策 “レモン1強”市場に変化？

酒類freeonline
松山一雄専務（アサヒビール）
松山一雄専務（アサヒビール）

昨春の「スーパードライ」フルリニューアルでビールの成長加速へ手ごたえをつかんだアサヒビールでは、RTDでも新たな活動に着手。顧客の情緒的価値を中心に据え、従来とは一線を画す複数ブランドの発売を計画する…

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