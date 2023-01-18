アサヒビール RTDで新チャレンジ 既存領域はみ出す展開画策 “レモン1強”市場に変化？

昨春の「スーパードライ」フルリニューアルでビールの成長加速へ手ごたえをつかんだアサヒビールでは、RTDでも新たな活動に着手。顧客の情緒的価値を中心に据え、従来とは一線を画す複数ブランドの発売を計画する…