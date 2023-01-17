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加工食品菓子「ブラックサンダー」初の価...

「ブラックサンダー」初の価格改定　改定率は8.3％～16.7％　3月から実施　有楽製菓

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「ブラックサンダー」
「ブラックサンダー」

　有楽製菓は17日、「ブラックサンダー」など一部商品の価格改定と内容量変更を3月から実施すると発表した。「ブラックサンダー」の価格改定は初めて。 　近年の原材料・包装資材の価格高騰や物流コストなどの上…

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