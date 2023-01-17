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「謎唐」からあげグランプリ金賞受賞店とコラボ　 「地域限定からあげ丼　鶏唐＆謎唐入り」 ファミリーマートで17日から地域限定発売

ＣＶＳfreeonline
全国8エリアの金賞受賞店の味を再現
全国8エリアの金賞受賞店の味を再現

　ファミリーマートは、全国各地のからあげグランプリ金賞受賞店とのコラボレーション商品「地域限定からあげ丼 鶏唐＆謎唐入り」を17日から、全国8エリア（沖縄県除く）で発売した。 　一般社団法人日本唐揚協…

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