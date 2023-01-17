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小売ＣＶＳセブンの恵方巻　「銀座久兵...

セブンの恵方巻　「銀座久兵衛」監修商品が初登場　「柿安」監修商品は牛すき肉を約1.5倍に増量

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「銀座久兵衛監修 恵方巻」
「銀座久兵衛監修 恵方巻」

　活発化する恵方巻商戦へセブン‐イレブン・ジャパンは新たな銘店監修商品として鮨の銘店「銀座久兵衛」の監修商品を取り揃える。 　恵方巻のトレンドを受けた動きで、銘店監修はトレンドの1つになっている。 　…

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