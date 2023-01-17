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マクドナルドから期間限定の「チキンマックナゲット」登場　おいしさ引き立てる2種類の新ソースを用意

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「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」（5ピース）
「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」（5ピース）

　日本マクドナルドは18日、「チキンマックナゲット」の期間限定商品として「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」（5ピース）を発売する。店頭価格は税込240円。 　同商品は昨年1月に初登場…

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