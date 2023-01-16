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本枯鰹節の魅力を発信 にんべんが東京駅で試食サンプリング

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本枯鰹節の魅力を発信 にんべんが東京駅で試食サンプリング

にんべんは11～17日の期間、プレジデント社の雑誌「dancyu」プロデュースによる「dancyu食堂」（JR東日本東京駅構内）で、「本枯鰹節」の試食サンプリングを実施している。東京都「江戸東京きらり…

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