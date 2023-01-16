広がるメニューの幅 「大豆のお肉」にスライス マルコメ

マルコメは3月上旬から「ダイズラボ」ブランドの新商品「大豆のお肉スライス 乾燥タイプ」「同レトルトタイプ」と「大豆のお肉スライス」を発売する。こま切れ肉の新形状でメニューの幅が広がる。 栄養豊富な「大…