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広がるメニューの幅 「大豆のお肉」にスライス マルコメ

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「ダイズラボ 大豆のお肉スライス」3品（マルコメ）
「ダイズラボ 大豆のお肉スライス」3品（マルコメ）

マルコメは3月上旬から「ダイズラボ」ブランドの新商品「大豆のお肉スライス 乾燥タイプ」「同レトルトタイプ」と「大豆のお肉スライス」を発売する。こま切れ肉の新形状でメニューの幅が広がる。 栄養豊富な「大…

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