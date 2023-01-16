市場環境と小売業の動向 ・減少数10万人超える 65歳以上、8県で3割超 小売新設届け3年連続で増 〈メーカー各社に聞く〉 ・オタフクソース 佐々木孝富社長 「共感」の実践で食文化広げる ・三島食品 …