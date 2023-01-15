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マクドナルドがミュージックビデオ期間限定公開　ポテトが揚がった時の音とAdoさんとasmiさんの楽曲がリミックス

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「ティロリミックス」のミュージックビデオに登場するマックフライポテトをモデルにしたキャラクター「ポテト3兄弟」
「ティロリミックス」のミュージックビデオに登場するマックフライポテトをモデルにしたキャラクター「ポテト3兄弟」

　日本マクドナルドは13日から、Adoさんとasmiさんの楽曲にマックフライポテトが揚がった時に聞こえる「ティロリ♪」音をリミックスした楽曲「ティロリミックス」のミュージックビデオをマクドナルド公式Y…

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