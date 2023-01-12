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小売ＣＶＳローソン、過去最高の売上げ...

ローソン、過去最高の売上げ　国内コンビニ事業とエンタメ事業の好調が牽引　第3四半期累計

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ローソン
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　ローソンは10日、第3四半期累計(22年3～11月)の連結業績で、チェーン全店売上高が前年同期比3.9％増の1兆9160億円、加盟店からの営業収入と売上高を合わせた営業総収入が41.1％増の7373…

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