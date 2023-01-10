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逆光線（コラム）躍進する冷凍食品 今後は

躍進する冷凍食品 今後は

逆光線（コラム）freeonline

昨年の冷凍食品業界は、新しい世界の扉を開いたような展開だった。巣ごもり需要が画期となり夕食のメインディッシュを張れるような大手メーカーの商品から、さらに有名飲食店や産地直送品までがフローズンで流通する…

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