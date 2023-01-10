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ケンタッキー「カーネルクリスピー」半額　3ピース720円→360円　11日から期間限定販売　アレンジレシピも紹介

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「カーネルクリスピー3ピース」イメージ
「カーネルクリスピー3ピース」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは11日から24日までの期間限定で「カーネルクリスピー3ピース半額」キャンペーンを実施する。 　1998年の販売開始から今年で25年を迎える「カーネルクリスピー」の…

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