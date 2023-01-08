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ロイヤルホスト値上げ　ステーキ16品と朝食2品が対象　3月8日から

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ロイヤルホールディングスは6日、3月8日からロイヤルホストのステーキ16品と朝食2品を値上げすると発表した。
ロイヤルホールディングスは6日、3月8日からロイヤルホストのステーキ16品と朝食2品を値上げすると発表した。

　ロイヤルホールディングスは6日、3月8日からロイヤルホストのステーキ16品と朝食2品を値上げすると発表した。 　エネルギーコストや物流費などの上昇、原材料価格の高騰を受けた措置。「ステーキに使用して…

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