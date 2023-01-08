日本気象協会 biz tenki
流通・飲食外食マクドナルド全体の約8割の...

マクドナルド全体の約8割の品目を値上げ　「ハンバーガー」150円→170円　「ビッグマック」410円→450円　1月16日から

外食freeonline
「ビッグマック」
「ビッグマック」

　日本マクドナルドは6日、16日から全体の約8割の品目を値上げすることを明らかにした。 　原材料価格の高騰や人件費・エネルギーコストなどの上昇、為替変動の影響を受けた措置。 　店頭価格の税込改定幅はバ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集