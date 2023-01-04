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マクドナルドから「とろけるホットパイ」の新作　「クッキー＆クリームパイ」11日から期間限定販売

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クッキー＆クリームパイ
クッキー＆クリームパイ

　日本マクドナルドは11日、「とろけるホットパイ」の新作「クッキー＆クリームパイ」を期間限定販売する。 　定番の「ベルギーショコラパイ」の毎年の好評を受けた動きで、「ベルギーショコラパイ」とともに販売…

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