2023新年特集号〈第3集〉

◇2023年業界天気予報 主要110品目・カテゴリー・業種ごとに担当記者が予測 今年の空模様は 焼酎甲類／本格焼酎／ビール／発砲酒／清酒／ウイスキー／RTD（缶チューハイ）／量販／コンビニ／外食／牛乳…