2023新年特集号〈第1、2集〉

◇2023年の重大潮流 〈小売〉コストブッシュインフレ加速　DX待ったなし 〈コンビニ〉“変化対応”一段の進化を　価値と価格、問われるバランス 〈外食〉回復進むも人手不足が顕著に　オペレーション改善商…

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