2023新年特集号〈第1、2集〉

◇2023年の重大潮流 〈小売〉コストブッシュインフレ加速 DX待ったなし 〈コンビニ〉“変化対応”一段の進化を 価値と価格、問われるバランス 〈外食〉回復進むも人手不足が顕著に オペレーション改善商…