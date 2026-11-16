パスタ企画

年30万tの大台、定着するか　国産は堅調に推移
伊が日本輸出トップに返り咲き　日本人の食生活に定着

・ニップン　オーマイプレミアムが好評　マカロニはポケモンで拡販狙う
・日清製粉ウェルナ　ショートパスタ2ケタ増　早ゆで、好調を維持

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