年30万tの大台、定着するか 国産は堅調に推移

伊が日本輸出トップに返り咲き 日本人の食生活に定着

・ニップン オーマイプレミアムが好評 マカロニはポケモンで拡販狙う

・日清製粉ウェルナ ショートパスタ2ケタ増 早ゆで、好調を維持

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