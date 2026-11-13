食品用洗浄機特集

多彩な種類・原理・使用用途　「洗浄」は衛生管理と品質確保の基盤

・容器・器具向け洗浄機を豊富にラインアップ　汚れや洗浄方法に応じた多彩な洗浄剤も提案　クレオ
・「二流体根菜洗浄機」に500Lタイプ　通年でタフに使える耐久性　AZx
・現場を止めない新型高圧洗浄機　トラブルを未然に防ぐ新機能搭載　有光工業

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