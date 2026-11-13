多彩な種類・原理・使用用途 「洗浄」は衛生管理と品質確保の基盤

・容器・器具向け洗浄機を豊富にラインアップ 汚れや洗浄方法に応じた多彩な洗浄剤も提案 クレオ

・「二流体根菜洗浄機」に500Lタイプ 通年でタフに使える耐久性 AZx

・現場を止めない新型高圧洗浄機 トラブルを未然に防ぐ新機能搭載 有光工業

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。