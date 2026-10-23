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PHPの脆弱性への対応について

お知らせ
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2026年10月21日、プログラミング言語「PHP」に致命的な脆弱性が公表されました。
弊社ウエブサイト収容のサーバーにおきましては今回の脆弱性への対応を完了しております。

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