・酒税改正へカウントダウン その意味するものとは

・創業150周年のサッポロ 社員有志がラップで歌い踊る グループの心を一つに

・酒税統一「知らない」4割 税負担「高い」は6割 ビール酒造組合など調査

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塩元売協同組合（塩元売協組）

