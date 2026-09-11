アイスクリーム・リポート

・9月アイス市況　9～10％減　前年の猛暑特需から一転　「通常の夏」到来で苦戦
・アイス秋冬トレンド　価格志向と満足感を両立　素材や食感の掛け合わせに支持

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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