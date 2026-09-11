アイスクリーム・リポート

・9月アイス市況 9～10％減 前年の猛暑特需から一転 「通常の夏」到来で苦戦

・アイス秋冬トレンド 価格志向と満足感を両立 素材や食感の掛け合わせに支持

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

塩元売協同組合（塩元売協組）

