三菱食品は、「かむかむ」シリーズをリニューアル発売する。「かむかむ」独自の噛みごこちと食感の楽しさをより直接的に伝えるため、ブランドコピーを“噛んで楽しい食感！”に刷新。9月6日の「かむかむレモンの日」に向けて、8月31日から東京・大阪・名古屋でイベントおよびサンプリングを実施。新しくなった「かむかむ」ブランドをPRする。

新ブランドコピー“噛んで楽しい食感！”にあわせて、主力フレーバーのレモンとシャインマスカットは果汁の配合バランスを見直し、よりジューシーでフルーティな風味に進化した。

パッケージデザインも商品特長を一目で分かりやすく伝えるデザインに変更。各フレーバーのイラストを大胆に配置し、「かむかむ」最大の特長である食感の楽しさを「かりっと噛んで、味わいじゅわ～」というコピーで表現。視覚的にも食感をイメージしやすいデザインに刷新した。

また、ブランド全体としてデザインの統一感を高めることで、店頭での存在感をアップ。「明るく元気で楽しい」かむかむブランドの世界観をこれまで以上に表現し、思わず手に取りたくなる魅力的なパッケージに仕上げた。

リニューアルを記念して、8月31日から9月6日まで東京・池袋駅、大阪梅田駅、名古屋駅の3か所でサンプリングイベントを開催。9月6日の「かむかむレモンの日」を訴求するとともに、新しくなった「かむかむ」の魅力をアピールする。