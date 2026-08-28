スガキヤ 10月に関東再進出 3年で50店体制目指す

ラーメンチェーン「スガキヤ」を展開するスガキコシステムズ（名古屋市）は今秋、20年ぶりに関東再進出を果たす。

10月15日に神奈川県横浜市の「カエデウォーク長津田」2階フードコート内に、同29日には同県厚木市の「本厚木ミロードイースト」1階に新店をオープン。その後は神奈川県内をはじめ関東エリアで3年間・50店舗体制を目指す。関東の新店舗では、東海地方で長年愛されてきた「スガキヤ」の定番商品を販売するほか、一部店舗で展開しているメニューも導入。販売価格は東海の店舗とは異なる。

「カエデウォーク長津田店」では、大型連休などで好評な「スガキヤセット」や「親子セット」のほか、一部店舗限定で販売していた「ポテト」「チキン」、スガキヤの肉を使用した新商品の「コロッケ」などのサイドメニューもラインアップ。

「本厚木ミロードイースト店」では、名古屋の「エスカ店」「セントラルパーク店」「大須店」で実施している「朝ラーメンセット」（税込500円）の導入を予定する。

スガキヤ公式アプリや各公式SNSでは、関東出店に関するキャンペーン情報や最新の店舗情報の発信、クーポンの配信等を実施。関東エリアの消費者への認知向上を図っていく。