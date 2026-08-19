味の素冷凍食品　秋季新商品

多様なニーズに対応　「感動」で「笑顔」届ける

・あっさり系の新王道「黄金炒飯」 ギョーザのフタなし調理拡大
・業務用「プチフィナンシェ」人気　こだわり素材で価値訴求も

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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