日本アクセス 関東エリア方針

第9次中計、実践の年 ソリューションプロバイダーへ進化

・食品総合卸No.1へ 規模拡大と機能強化 商品開発の関与度高まる

・「拓く・創る・挑む」物流基盤整備を加速

・最大商圏でシェアアップ 売上高4500億円突破へ

・トップライン拡大へ 数量拡大、デリカ深耕

・小松﨑義則執行役員 入荷待機率、改善進む

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塩元売協同組合（塩元売協組）

