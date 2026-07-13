日本アクセス 関東エリア方針

第9次中計、実践の年　ソリューションプロバイダーへ進化

・食品総合卸No.1へ　規模拡大と機能強化　商品開発の関与度高まる
・「拓く・創る・挑む」物流基盤整備を加速
・最大商圏でシェアアップ　売上高4500億円突破へ
・トップライン拡大へ　数量拡大、デリカ深耕
・小松﨑義則執行役員　入荷待機率、改善進む

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。
塩元売協同組合（塩元売協組）

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています