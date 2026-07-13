氷水出し茶、親子に提案 伊藤園が越谷でアイスティーフェス

伊藤園は6月27、28日に埼玉県の越谷レイクタウンで氷水出し茶をアピールするイベント「ICE GREEN TEA FEST.」を開催した。親子客を主な対象に、試飲や体験企画を通じて夏場のお茶需要拡大を図る狙い。今年は日本茶の専門家によるトークイベントも実施して茶の魅力を消費者に伝えた。

リーフブランドグループの鍋谷卓哉ブランドマネジャーはイベントの開催趣旨について「日本茶の需要が落ち込む夏に、子どもでも飲める水出し茶のおいしさを楽しく伝えたい」と説明する。

試飲企画では「一番摘みのお～いお茶 かなやみどりブレンド70g」や「香るCold Brew Tea」シリーズの氷水出し、ドリンクの「LEMON GREEN」などを無料で提供。

子ども向けの体験企画として粉末茶「さらさらとける」シリーズでのお茶作りや、アサイーボウルの上にほうじ茶を重ねるセパレートティー作りを用意した。

イベントスペース横のマルエツ越谷レイクタウン店の協力を得ながら、対象商品の購入で「ぷしゅぷしゅボトル」などをプレゼントする企画や、「お～いお茶くん」のグッズが当たるがちゃがちゃ抽選会も実施した。

さらにスウェーデン出身の日本茶専門家、ブレケル・オスカル氏によるトークステージも開催。同氏は「暑い夏は水出し茶が一番」だという。理由は「冷水で淹れると失敗をしないから」。

急須を持っていても湯冷ましを持っていない人もいる。熱湯で淹れると苦味や渋味の元となるカテキンやカフェインが抽出されやすいが、水出しでは抽出されにくい。「お茶の淹れ方に正解はない」としつつ、水出しを勧めてフィルターインボトルを使った水出し茶の作り方を実演した。

伊藤園は5月に、ドリンクを含めた「お～いお茶」ブランドの商品パッケージに「純国産茶葉100％」との記載を始めた。国産の煎茶原料が減少し、中国産茶葉の輸入量が増えてきた現状に対抗する施策。

オスカル氏に国産茶葉について尋ねると、海外の茶文化を尊重しつつ、「日本茶にはこれまで培ってきた生態系のようなものがある。関連文化も含め、日本茶は日本茶として残って欲しい」と語った。