栗山米菓「星たべよ」発売40周年　新キャラクター「ほしほし」が誕生　日本一の星空・長野県阿智村で期間限定コラボショップ開催

栗山米菓は、米菓のロングセラーブランド「星たべよ」が発売40周年を迎えたことを記念して4月からパッケージを順次リニューアルし、新キャラクター「ほしほし」を誕生させた。

以降、「ほしほし」がかわいらしく動く新CMを公開し、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を7月31日まで実施。

7月3日から9月30日にかけては「日本一の星空」で知られる長野県阿智村（あちむら）で阿智昼神観光局とコラボレーションし「星たべよ × Star Village ACHI コラボレーション」を開催する。

期間中は、 阿智村限定オリジナルパッケージの「星たべよ」の販売をはじめ、「星たべよ」の新パッケージ商品や「ばかうけ」「瀬戸しお」などを販売。「星たべよ× Star Village ACHI」オリジナルグッズも用意する。

併設のカフェでは「星たべよ」を使用したオリジナルメニューを提供する。

同期間、阿智村の宿泊施設とのコラボレーションし、一部を除き阿智村内の旅館・ホテルのお茶菓子として「星たべよ」が客室に提供される。

コラボショップや阿智村内の宿泊施設に設置された二次元コードをスマートフォンで読み込むと「ほしほし」のPhoto ARが楽しめるサービスも展開する。

「ほしほし」は、ほわほわとした見た目が特長のキャラクター。

テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当。

「商品を手に取る方々にとって、よりやさしく、より身近なおやつでありたいという想いを体現した」（栗山米菓）という。