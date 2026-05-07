小売ＣＶＳセブン-イレブン 「創業感...

セブン-イレブン 「創業感謝祭」で定番のおいしさを50％以上増量 牛丼・ラーメン・スイーツなどひと目で“盛り”が伝わるインパクト

ＣＶＳ
とみ田監修豚ラーメンは１kg以上に
とみ田監修豚ラーメンは１kg以上に

　セブン-イレブン・ジャパンは5月12日から順次、創業感謝祭の「感謝盛り」と銘打ち、ラーメン・牛丼・パンなど人気の定番12品を総重量ベースで50％以上増量する。価格は据え置き。

　7日に記者説明会を開き、岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長は「対象はどの店舗でも売っているような定番アイテム。開発ではそれらがひと目で増量されたと分かるようにこだわった。期間中の客数はセール前に比べて2割以上増を見込む」などと語った。

岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長（右）、園田康清執行役員商品本部副本部長
岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長（右）、園田康清執行役員商品本部副本部長

　1974年5月に国内1号店がオープンしたことを記念したキャンペーン。岡嶋執行役員は「日頃からご愛顧いただいているお客様をはじめ、あらゆる方々に感謝の“ありがとう”を伝える機会にしたい」との想いを話した。

　増量企画は2024年から年1回のペースで実施。若年層を中心に客数の増加に手応えを得ており、特に昨25年はセール前に比べて約1割増えた。「物価高の影響が長引く中で、増量はお客様に期待を寄せていただける施策の1つと認識している」（岡嶋執行役員）。

　今回は新たに増量する割合を総重量ベースで50％以上に統一。おなじみの商品を対象に、ひと目で増量が伝わるインパクトをもっとも重視した。

　第1弾は12日から25日に6品で実施。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープをすべて増量。そのボリュームは1kg以上に達し、もともと食べ応え抜群の商品がさらに強力な一杯に進化した。価格は680円（税別、以下同）。

　「ふわっと生どら焼き　粒あん＆ホイップ」は、粒あんを約1・5倍、ホイップクリームを約2.4倍、さらに生地を1枚プラスした。198円。

生どら焼きのホイップは約2.4倍
生どら焼きのホイップは約2.4倍

　第2弾も6品で、19日から6月1日まで展開。「つゆまで旨い牛丼」は牛肉を2倍に増やした。専用のタレにくぐらせたおいしさで、たっぷりのご飯と一緒に食べ進められる。紅生姜を追加。598円。

　「かじるニューヨークチーズケーキ」は実に総重量約2.5倍にボリュームアップ。専門店品質のスイーツを心行くまで食べられる。270円。

　岡嶋執行役員は「市場環境はコスト上昇の局面にあるが、当社で人気の定番品を改めて食べたり知ったりする機会になって欲しい。継続的に購入していただけるようになれば、将来的な収益貢献にも繋がる」とした。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。