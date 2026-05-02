ギンビス「たべっ子どうぶつLAND」のポップアップストア期間限定開催　「ぷくぷくシール」に続き「ぺたぺたシール」先行販売

ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」のポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が5月8日から5月21日まで東京キャラクターストリート1階「One Spot」（東京都千代田区）で期間限定開催される。

ギンビスとしては「たべっ子どうぶつ」のブランドとファンとの絆強化や新規ファンの獲得が期待される。

ポップアップストアでは、2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで過去4回の「たべっ子どうぶつLAND」のオリジナルグッズが販売される。

シール集めが再び注目を集める中、一時は品切れになった人気商品「ぷくぷくシール」に続き、新商品の「ぺたぺたシール」（税込726円）全6種を会場限定で先行販売される。

「ぺたぺたシール」は2枚の紙を重ね合わせた名前の通り「ぺたぺた」と貼りたくなる2層レイヤーシール。

「思わず触ってしまうような立体感が、どうぶつさんたちの愛らしさを引き立てる」（ギンビス）という。

ポップアップストア内で商品を税込3000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントする特典も用意している。

社員証にはキーリングが付属しており、好みのアイテムを組み合わせてカスタマイズできるようになっている。