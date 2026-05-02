加工食品菓子ギンビス「たべっ子どうぶつ...

ギンビス「たべっ子どうぶつLAND」のポップアップストア期間限定開催　「ぷくぷくシール」に続き「ぺたぺたシール」先行販売

菓子
「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」
「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」

ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」のポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が5月8日から5月21日まで東京キャラクターストリート1階「One Spot」（東京都千代田区）で期間限定開催される。

ギンビスとしては「たべっ子どうぶつ」のブランドとファンとの絆強化や新規ファンの獲得が期待される。

ポップアップストアでは、2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで過去4回の「たべっ子どうぶつLAND」のオリジナルグッズが販売される。

「ぺたぺたシール」全6種（イメージ）
「ぺたぺたシール」全6種（イメージ）

シール集めが再び注目を集める中、一時は品切れになった人気商品「ぷくぷくシール」に続き、新商品の「ぺたぺたシール」（税込726円）全6種を会場限定で先行販売される。

「ぺたぺたシール」は2枚の紙を重ね合わせた名前の通り「ぺたぺた」と貼りたくなる2層レイヤーシール。
「思わず触ってしまうような立体感が、どうぶつさんたちの愛らしさを引き立てる」（ギンビス）という。

ポップアップストア内で商品を税込3000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントする特典も用意している。

社員証にはキーリングが付属しており、好みのアイテムを組み合わせてカスタマイズできるようになっている。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。