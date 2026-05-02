加工食品菓子「ミンティア」で現代人が抱...

「ミンティア」で現代人が抱える小さなストレスの解消を体感できるリズムゲームイベント開催　アサヒグループ食品

菓子
リズムゲームイベントに招かれたメイプル超合金（カズレーサーさん・安藤なつさん）
リズムゲームイベントに招かれたメイプル超合金（カズレーサーさん・安藤なつさん）

　アサヒグループ食品は4月30日から5月3日までの4日間、東京ミッドタウン ガレリアB1アトリウム（東京都港区）でリズムゲームイベントを開催して「ミンティア」の価値を訴求している。

　「ミンティア」の強みや物性価値は、喫食して得られる気持ちの軽やかさにある。

　気分転換・エチケット・眠気覚ましの機能的な価値に留まらず、機能的な価値の先にある「喫食することで得られる気持ち」という情緒に踏み込んだ訴求や現代人が抱えるマイクロストレス（小さなストレス）を顕在化させる施策を実施している。

イベント限定「ミンティア」を手にする真鍋礼子マーケティング本部マーケティング一部担当部長
イベント限定「ミンティア」を手にする真鍋礼子マーケティング本部マーケティング一部担当部長

　今回のイベントはマイクロストレス顕在化の一環。

　4月30日、内覧会で取材に応じた真鍋礼子マーケティング本部マーケティング一部担当部長は「マイクロストレスが蔓延している中、『ミンティア』の小さな一粒でその都度ストレスを解消することで気持ちよい生活を送りたいというニーズがあるとみており、実際に体感していただくことが1つのメッセージになると考えた」と語る。

　ゲームは、日常にひそむマイクロストレスをキャラクター化し、10種類のキャラクターを撃退する仕立てになっている。

巨大画面でゲームに挑むメイプル超合金
巨大画面でゲームに挑むメイプル超合金

　会場では巨大画面でゲームが楽しめるブースを用意し1回3人まで同時に体験が可能。内覧会でゲストに招かれたメイプル超合金（カズレーサーさん・安藤なつさん）も挑んだ。

　イベント参加者全員にはイベント限定「ミンティア」を配布している。

　ゲームは自身のスマホでも来年2月中旬まで体験できる。

　同体験イベントは9月に大阪でも開催される。

　「『ミンティア』は今年発売30周年を迎え、年間途切れずに情報発信していく」と意欲をのぞかせる。

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