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スターバックス人気メニューを自らクラフトして無料で楽しめる体験の場　ネスレ日本が30カ所で展開　新スタバ濃縮飲料を訴求

嗜好飲料
「スターバックス コーヒークラフト」をアピールするネスレ日本飲料事業本部スターバックスCPGビジネス部のシュー キャシー氏
「スターバックス コーヒークラフト」をアピールするネスレ日本飲料事業本部スターバックスCPGビジネス部のシュー キャシー氏

　ネスレ日本は4月21日から90日間かけて、東京と大阪の30カ所で無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を開催して、3月1日に新発売した濃縮飲料「スターバックス コーヒークラフト」を訴求していく。

　同イベントは、スターバックス人気メニューの「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」に各会場限定メニューを加えた計4種のメニューから1つを選び来場者自ら“クラフト”して楽しむ体験の場。専用デザインの「コーヒークラフトカー」が各会場を巡回する。

　拡大する濃縮飲料市場に向けて、体験の場を通じて自宅でスターバックス店舗（カフェ）の体験ができる点を前面に押し出すことで差別化を図る。

　イベントの狙いについて、21日、最初のイベント会場となる新宿サザンテラス（東京都渋谷区）で発表した飲料事業本部スターバックスCPGビジネス部のシュー キャシー氏は「自分で仕上げて楽しむことを体験していただいて、あとは飲みながらご自宅でも試したいと思っていただきたい」と語る。

来場者自ら“クラフト”して楽しむ
来場者自ら“クラフト”して楽しむ

　体験を通じた話題化も図る。

　クラフトしたメニューを会場内のフォトスポットで撮影してハッシュタグを添えて、その場でSNS投稿した人には「スターバックス コーヒークラフト」のオリジナルステッカー1枚がプレゼントされる。

　動画を投稿するとオリジナルグラスが抽選で当たるTikTok限定のプレゼントキャンペーンも実施している。

　「スターバックス コーヒークラフト」では、夏の長期化でアイス飲用需要が拡大していることと、特にスターバックス店舗を訪れる若年層においてコーヒーをアイスで飲む傾向にあることに勝算を見込む。

専用デザインの「コーヒークラフトカー」
専用デザインの「コーヒークラフトカー」

　開発にあたっては、厳選したアラビカ豆コーヒー100％を使用し、スターバックスの店舗でカスタマイズして飲むアイスメニューの味わいを追求。

　発売後、「スターバックスのいつも飲んでいる大好きなアイスコーヒーが自宅でも楽しめるというお声が一番多く寄せられている」という。

　「無糖」と「キャラメル」2品をラインアップし、この中で好評の声が多く寄せられるのは「無糖」という。
　「『無糖』のほうがアレンジの幅が広がるとのことで人気を集めている」と説明する。

　店頭への導入は今後広がる見通し。既に大手コンビニにも導入されている。

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