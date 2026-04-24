日本チェーンストア協会 次期会長に山本哲也氏 イトーヨーカ堂取締役

日本チェーンストア協会の次期会長に山本哲也イトーヨーカ堂取締役が内定した。任期満了に伴う役員人事で、5月15日の通常総会で選任される予定。

山本氏は1969年生まれ、56歳。93年学生援護会入社、96年イトーヨーカ堂入社。改革推進部統括マネジャー、経営企画室長、取締役執行役員管理本部長などを歴任した後、22年に社長就任。セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員、ヨーク・ホールディングス（HD）取締役を経て、26年3月より同HD執行役員副社長とイトーヨーカ堂取締役を兼任する。