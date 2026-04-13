子育てと災害対策を支援 ダイドードリンコが東京青梅市と包括連携 市役所に専用自販機

ダイドードリンコは3月24日、東京都青梅市と地域活性化や市民サービス向上を目的とした包括連携協定を締結した。同日、その一環で「災害対応子育て支援型自動販売機」を同市役所の1階授乳室前に設置した。

同自販機は、子育て支援と災害対策の機能を併せ持つ。子育て支援では、飲料に加えてベビー用紙おむつやおしりふきなどを購入できる。

災害などにより停電が発生した際、自販機内の商品を搬出できる災害救援機能を搭載しており、同自販機の設置などで両者は「地域の皆さまの安全・安心な暮らしに貢献します」としている。